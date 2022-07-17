FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye , Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan'a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İHA

Filenin Sultanları, Sırbistan, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde dördüncü oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.