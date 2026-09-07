Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 Devirerek Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 Devirerek Avrupa Şampiyonu Oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferle Türkiye, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanırken, İtalya'nın 21 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

İtalyan basını, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştığı final maçına geniş yer verdi.

İtalyan ANSA ajansı, antrenör Julio Velasco'nun çalıştırdığı İtalya Milli Takımı'nın üç kupa hedefinin İstanbul'da suya düştüğü ve "Gök mavililerin", Türkiye'ye final setinde yenilerek, hem kupayı hem de 21 maçlık galibiyet serisini kaybettiğini yazdı.

Haberde, İtalyan antrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Takım'ın İtalyanların oyununu durdurduğu belirtilerek, "Türkiye, özellikle son iki sette önüne geçilemez bir performans ortaya koydu ve 28 sayı kaydeden Melissa Vargas ile iyi bir performans sergiledi." ifadesi kullanıldı.

Haberde ayrıca, "Santarelli'nin taktiksel başyapıtı dikkat çekiciydi. Konsantrasyonunu koruyarak ve üçüncü setin sonunda imkansız gibi görünen bir geri dönüşle harika bir iş çıkardı. Tribündeki taraftarların desteğiyle Türkiye asla pes etmedi." değerlendirmesi yer aldı.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un final maçı haberinde, İtalya'nın Türkiye'ye final setinde boyun eğdiği, iyi başladığı maçı bu şekilde kaybetmenin kabulünün zor olduğu belirtildi.

Gazete, bu yenilgiyle ay-yıldızlıların 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandığı belirtilirken, kutlama yapan tek İtalyan'ın A Milli Takım'ın antrenörü Daniele Santarelli olduğu ifade edildi.

Corriere dello Sport da "Gök mavililer" açısından maçı final setinde kaybetmenin acı verici olduğunu yazdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 Devirerek Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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