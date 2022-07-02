Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yendi - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yendi

02.07.2022 11:29
Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yendi

SALON: Seven Chiefs Sportplex, CalgaryHAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Simge (L) (Saliha, Sıla, Aylin, Ebrar)JAPONYA: Tamaki, Inoue, Yamada, Ishikawa, Airi, Asuka, Yamagishi (L) (Uchiseto, Shimamura, Hayashi,...

SALON: Seven Chiefs Sportplex, Calgary

HAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Simge (L) (Saliha, Sıla, Aylin, Ebrar)JAPONYA: Tamaki, Inoue, Yamada, Ishikawa, Airi, Asuka, Yamagishi (L) (Uchiseto, Shimamura, Hayashi, Ogawa, Seki)SETLER: 25-20, 25-15, 18-25, 25-22SÜRE: 1 saat 35 dakika (22',22',25',26')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti.11'inci maçında 7. galibiyetine imza atan Millilerde Hande 18, Zehra 16, Eda 15, Meryem 9, Ebrar 6, Tuğba 5, Saliha 4 ve Cansu 3 sayıyla oynadı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasındaki dördüncü maçında bugün TSİ 23.00'te ABD ile karşılaşacak.


- İstanbul
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FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları 1 günde 2 maç yapacak Filenin Sultanları 1 günde 2 maç yapacak
Kaynak: DHA

Japonya, Kanada, Hugo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yendi - Son Dakika
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