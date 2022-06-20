Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı

SALON: Nilson Nelson

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)

TÜRKİYE: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Derya, Beyza, Ayça (L) (Bahar, Hande, Meliha, Elif, Meryem)GÜNEY KORE: Dahyeon, Hye Seon, Sohwi, Hoyoung, Heejin, Jeongah, Dahye (L) (Yerim, Hyemin, Minkyoung)SETLER: 20-25, 25-13, 25-19, 25-15SÜRE: 101 dakika (29, 23, 27, 22)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 29 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada'nın Calgary şehrinde oynayacak.

- İstanbul