Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi

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Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a yakın arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Partiyi organize eden Zehra Güneş, geceye özel tarzıyla dikkat çekti. Eğlenceli anların yaşandığı partide, katılımcılara Melissa Vargas dövmeleri yapıldı. Vargas'ın annesi de kutlamaya katıldı. Partiye katılan diğer isimler arasında Aslı Kalaç, Gizem Örge, Ayça Aykaç ve Buket Gülübay bulunuyordu.

14.10.2024 09:47
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Filenin Sultanları'ndaki başarısıyla son dönemde adından söz ettiren Melissa Vargas'a yakın arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Geceyi Zehra Güneş organize edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Eğlenceli anların yaşandığı organizasyonda katılanlara, Melissa Vargas dövmesi yapıldı. A Milli Takım ve Fenerbahçe Medicana'nın yıldızı Melissa Vargas odaya giyince arkadaşlarını karşısında görünce mutlu oldu.

ANNESİ DE GELDİ

Küba asıllı yıldız voleybolcu Melissa Vargas'a özel olarak düzenlenen partide, Küba esintileri ön plandaydı. Vargas'ın annesi de kutlamaya katıldı.

ZEHRA GÜNEŞ GECEYE DAMGA VURDU

Partide Aslı Kalaç, Gizem Örge, Ayça Aykaç ve Buket Gülübay ile partiyi organize eden Zehra Güneş, çılgınlar gibi eğlendi. Filenin Sultanları geceye özel tarzlarıyla dikkat çekti. Zehra Güneş, Küba partisinde güzelliğiyle yine adından söz ettirdi.

Filenin Sultanları\'ndan Melissa Vargas\'a sürpriz doğum günü partisi

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi - Son Dakika
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