Filenin Sultanları yenildi ama sosyal medyada gündem Zehra Güneş oldu! Mücadelesi takdir topladı - Son Dakika
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Filenin Sultanları yenildi ama sosyal medyada gündem Zehra Güneş oldu! Mücadelesi takdir topladı

18.07.2022 20:19

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3.'lük maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup olarak turnuvayı 4. sırada tamamladı. Milli voleybolcu Zehra Güneş ise Sırplara karşı gösterdiği mücadeleyle sosyal medyada büyük takdir topladı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

BRONZ MADALYAYI KAÇIRDIK

FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan'a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu

ZEHRA GÜNEŞ GÜNDEM OLDU

Zehra Güneş'in maçta gösterdiği mücadele voleybolseverler tarafından takdir topladı. Gösterdiği yüksek eforlu mücadeleden dolayı nefes nefese kalan Güneş için sosyal medyada övgü sözleri sarf edildi.

Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu
Zehra Güneş dillerden düşmüyor! Yıldız oyuncunun mücadelesi gündem oldu
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Son Dakika Spor Filenin Sultanları yenildi ama sosyal medyada gündem Zehra Güneş oldu! Mücadelesi takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filenin Sultanları yenildi ama sosyal medyada gündem Zehra Güneş oldu! Mücadelesi takdir topladı - Son Dakika
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