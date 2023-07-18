Filenin Sultanlarına özel uçuşta pasta kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Filenin Sultanlarına özel uçuşta pasta kesildi

18.07.2023 11:28

Amerika'nın Dallas şehrinden dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı için THY'nin TK 192 seferi öncesinde pasta kesildi. Kaptan pilot Murat Tekgül, uçak içinde özel bir anons yaparak Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdiklerini söyledi. Takım, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 24 bin km yol kat ederek dünyanın etrafını 2 defa turladı.

Final maçının ardından Amerika'nın Dallas şehrinden THY'nin TK 192 seferi ile yurda dönen "Filenin Sultanları" için uçuş öncesinde pasta kesildi. THY'nin kaptan pilotlarından Murat Tekgül, şampiyon takım için uçak içinde özel bir anons yaptı.

"ARTIK HEM GÖNÜLLERİN HEM DE DÜNYANIN ŞAMPİYONU OLDULAR"

Tekgül yaptığı anonsta, "Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini, yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol katettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadeleyle hepimizin gönlünde taht kurdular. Bir şampiyonluk kupası ile bugün aramızdalar. Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular. Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanlarını canıgönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bayrağımızı tüm dünyada böyle gururla dalgalandırdığınız, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğiniz nice yolculuğunuzda beraber olmak dileğiyle." dedi.

DÜNYANIN ETRAFINI İKİ DEFA TURLADILAR

Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon bitirdiği 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 47 günde THY uçaklarıyla 24 bin km yol katetti. Antalya'da başlayan turnuva daha sonra sırasıyla Hong Kong, Tayland ve ABD'de devam etti. Filenin Sultanları, bu mesafeyle dünyanın etrafını 2 defa turlamış oldu.

Kaptan pilottan, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel anons: Türk kadınının gücünü gösterdiniz
Kaptan pilottan, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel anons: Türk kadınının gücünü gösterdiniz
Kaptan pilottan, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel anons: Türk kadınının gücünü gösterdiniz
Kaptan pilottan, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel anons: Türk kadınının gücünü gösterdiniz
Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ebrar Karakurt, tarihi zaferin ardından cinsel tercihini eleştirenlere gönderme yaptı Ebrar Karakurt, tarihi zaferin ardından cinsel tercihini eleştirenlere gönderme yaptı

Filenin Sultanları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanlarına özel uçuşta pasta kesildi - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Son Dakika! Ankara'da MKE fabrikasında patlama meydana geldi, yaralılar var
11:41 Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
11:28 Filenin Sultanlarına özel uçuşta pasta kesildi
11:27 Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
11:24 Pilottan, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel anons: Türk kadınının gücünü gösterdiniz
11:23 Son Dakika: Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, gözler şimdi Çanakkale'de
11:14 Cemal Enginyurt 147 bin lira maaş aldığını söyleyince sunucu şaşkına döndü: Gerçek mi?
11:10 Cemal Enginyurt 147 bin lira maaş aldığını söyleyince sunucu şaşkına döndü: Gerçek mi?
10:52 Ryan Babel, Türk Lirasının Değer Kaybını Eleştirdi
10:48 Kirasına gelen zammı açıklayan Babel, isyan etti: Türk lirası 10 yıl sonra nerede olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 12:00:59. #1.12#
SON DAKİKA: Filenin Sultanlarına özel uçuşta pasta kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement