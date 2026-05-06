Filistinli Futbol Lideri: İsrail Yaptırımlara Maruz Kalacak

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, İsrail Futbol Federasyonu'nun uluslararası alanda izole edilmesi ve yaptırımlara tabi tutulması için verdikleri mücadelenin süreceğini söyledi.

Recub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Genel Kurulu sırasında İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Basim Sheikh Suliman ile tokalaşmayı reddetmesine ilişkin, "Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasını meşrulaştıranlarla spor alanında normalleşme kabul edilemez." dedi.

Recub, bu tavrın "geçici bir protokol meselesi değil, siyasi ve ahlaki bir duruş" olduğunu vurguladı.

Filistin tarafının FIFA nezdindeki girişimlerinin artık sembolik olmaktan çıktığını kaydeden Recub, sürecin; yasa dışı yerleşimlerde faaliyet gösteren kulüpler, spor alanında ırkçı söylemler ve Gazze ile Batı Şeria'daki spor altyapısına yönelik saldırılar gibi belgelenmiş dosyalara dayanan uzun vadeli hukuki ve ahlaki bir mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.

Recub, "İsrail Futbol Federasyonu'nu izole etme ve yaptırımlar uygulanmasını sağlama yönündeki hukuki mücadelemiz, uluslararası çifte standartlar son bulana kadar devam edecektir." diye konuştu.

Bazı İsrail kulüpleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin toprakları olarak kabul ettiği ve her türlü işgal faaliyetinin "yasa dışı" olduğu Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde faaliyet gösteriyor.

Hukuki süreç 3 temel dosya üzerinden ilerliyor

Filistin tarafının girişimlerinin 3 ana başlıkta toplandığını belirten Recub, bu başlıkları "İsrail kulüplerinin işgal altındaki topraklarda kurulan yasa dışı yerleşimlerde faaliyet göstermesi, spor alanında ırkçı söylem ve teşvikler ile Filistin spor altyapısının hedef alınması" şeklinde sıraladı.

Recub, şunları kaydetti:

"Biz bir halkla ilişkiler savaşı veya siyasi bir gösteriş içinde değiliz, aksine açık hukuki argümanlara dayalı bir savaş yürütüyoruz. Bu argümanlar, çifte standart olmaksızın, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ele alınırsa, İsrail Futbol Federasyonu'na yaptırım uygulanması, üyeliğinin askıya alınması veya ihraç edilmesi için yeterli olacaktır."

Recub, bu dosyaların yıllardır FIFA içinde gündemde olduğunu ancak son dönemde yavaş da olsa yaklaşımda bir değişim gözlemlediklerini dile getirdi.

İsrailli temsilciyle tokalaşmamak kişisel değil, ahlaki bir duruş

Uluslararası toplantılara katılım bağlamında Recub, geçen hafta FIFA toplantılarında İsrail Futbol Federasyonu başkanının temsilcisiyle tokalaşmayı reddetmesine ilişkin, "bunun kişisel bir tavır değil, siyasi ve ahlaki bir duruşun ifadesi" olduğunu vurguladı.

Recub, şunları söyledi:

"(FIFA toplantısında İsrailli temsilciyle) El sıkışmayı reddetmek, sivilleri ve tesisleri hedef almayı haklı gösterenlerle spor ilişkilerini normalleştirmenin kabul edilemez olduğuna ve hiçbir koşulda hoş görülemeyeceğine dair bir inancı yansıtmaktadır. El sıkışmayı reddetmek sadece protokole uygun bir hareket değildi."

İsrailli temsilciyle tokalaşmama kararının uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığına işaret eden Recub, "Bu tutumum olumlu karşılandı. İsrail temsilcisinin bazı çevrelerde giderek yalnızlaştığı açıkça görülüyor." dedi.

Uluslararası sistemde çifte standart bulunduğunu vurgulayan Recub, Filistin tarafının özel muamele değil, kuralların eşit uygulanmasını talep ettiğini belirtti.

İsrail, Gazze'deki spor altyapısını tahrip etti

Sahadaki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Recub, özellikle Gazze Şeridi'nde spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiğini belirtti.

Çok sayıda sporcu, hakem ve yöneticinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ya da faaliyet dışı kaldığını aktaran Recub, bu kayıpların telafisinin uzun yıllar alacağını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail'in uyguladığı hareket kısıtlamaları nedeniyle spor organizasyonlarının ciddi şekilde aksadığını kaydeden Recub, sınırlı imkanlara rağmen faaliyetleri sürdürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Spor faaliyetlerini yeniden canlandırmaya çalıştıklarını söyleyen Recub, "Çok sınırlı kaynaklarla çalışıyoruz ve bazı programları yeniden başlatmak için borç almak zorunda kalabiliriz, çünkü sporun toplumun direnişinin bir parçası olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Filistin'de siyasi bölünmeye rağmen spordaki birlik ulusal bir başarı

Filistin'de siyasi bölünmeye rağmen spor kurumlarının birlik içinde kalmasının önemli bir kazanım olduğunu belirten Recub, bunun "ulusal bir başarı" olduğunu ifade etti.

Recub, Beytüllahim ve Gazze'de eş zamanlı düzenlenen maratonların da bu birliğin sembolü olduğunu ifade etti.

"Avrupa'nın 1930'larda tanık olduğu gibi, etnik temizliğe dayalı politikalar izleyen bir hükümetle karşı karşıyayız"

Sporun ötesinde siyasi gelişmelere de değinen Recub, İsrail politikalarını "Avrupa'nın 1930'larda tanık olduğu gibi, etnik temizliğe ve üstünlük duygusuna dayalı politikalar izleyen bir hükümetle karşı karşıyayız." sözleriyle eleştirdi.

İsrail politikalarının yalnızca güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacağını belirten Recub, Batı Şeria'da toprak gaspı, çiftçilere yönelik saldırılar ve yasa dışı yerleşimler ile Gazze'deki yıkımın, demografik yapıyı yeniden şekillendirme girişimini yansıttığını ifade etti.

Filistin halkının tüm zorluklara rağmen topraklarına bağlı kaldığını vurgulayan Recub, "Bu direniş ve kararlılık, sürecin en belirleyici unsurudur." dedi.

Fetih'in 8'inci kongresi

Recub, 14 Mayıs'ta Ramallah'ta yapılması planlanan Fetih'in 8. Kongresi'ni "hassas ve kritik bir aşama, ertelenemez bir örgütsel ve ulusal zorunluluk" olarak nitelendirdi.

Kongrenin yenilenme ve değerlendirme için önemli bir fırsat olduğunu belirten Recub, demokratik süreçlerin işletilmesi ve sonuçlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Recub, bağımsız bir Filistin Devleti kurmayı ve Kudüs'ü başkent olarak kabul etmeyi esas alan siyasi programa bağlı kalmaya devam ettiklerini, ancak değişen koşullara ayak uydurmak için araçların da gelişmesi gerektiğini kabul ettiklerini söyledi.

Kongredeki iç seçimlerin yeni isimlerin öne çıkmasına ve bazı isimlerin kaybetmesine yol açabilecek doğal bir demokratik süreç olduğunu söyleyen Recub, ancak en önemli hususun sonuçlara saygı göstermek olduğunu belirtti.

Ulusal birlik ve reformlar

Filistin'de gelecek dönemde kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu belirten Recub, siyasi, ekonomik ve kurumsal alanlarda değişimin önemine işaret etti.

Ulusal birliğin sağlanmasının öncelikli mesele olduğunu vurgulayan Recub, seçimlerin yenilenmesiyle halk ve yönetim arasındaki bağın güçlendirilebileceğini ifade etti.

Recub, "Zorluklar büyük olabilir ancak adil davalar kaybolmaz. Filistin halkı topraklarına bağlı kalmayı sürdürüyor." dedi.

Recub, FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetmişti

FIFA, mart ayında Filistin Futbol Federasyonu'nun şikayeti üzerine İsrail Futbol Federasyonu'na yaptırım uyguladığını açıklamış; Filistin tarafı ise kararı "yetersiz ve ihlallerin boyutuna uygun değil" olarak değerlendirmişti.

FIFA, Disiplin Kurulu'nun "İsrail Futbol Federasyonu'nun ayrımcılık ve saldırgan davranışlarla ilgili ihlallerde bulunduğu sonucuna vardığını" açıklamıştı. FIFA, Disiplin Kuralları'nın 13. ve 15. maddelerinin ihlali nedeniyle 190 bin dolarlık para cezası ve uyarı verilmesine karar vermişti.

İsrail Futbol Federasyonu, üç uluslararası maçta "Futbol dünyayı birleştirir... Ayrımcılığa hayır" yazılı pankart açmak ve para cezasının üçte birini ayrımcılıkla mücadele planına ayırmak gibi önlemler almakla yükümlü tutulmuştu.

Recub, FIFA'nın 1 Mayıs'ta Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen yıllık toplantısında, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Basim Sheikh Suliman ile tokalaşması talebini reddetmişti.