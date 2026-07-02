Filistinli Kaleci Hayatını Kaybetti

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli kaleci Saleem Al-Ashqar'ın Gazze'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), 32 yaşındaki Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın, Gazze'de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Henüz beş ay önce evlenen Al-Ashqar'ın vefatının ardından futbol camiasından taziye mesajları gelirken, Şili ekibi Deportivo Palestino da başsağlığı dileyerek 'adalet ve barış' çağrısında bulundu. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL