Afrika Uluslar Kupası finalini kaybeden Fas'ta Youssef En-Nesyri, maçın bitiş düdüğüyle birlikte uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Fenerbahçeli golcünün o anları final gecesinin en çok konuşulan kareleri arasına girdi.
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e karşı şampiyonluğu kaçıran Fas'ta Youssef En-Nesyri, karşılaşma sonrası duygusal anlar yaşadı. Son düdüğün ardından saha içinde bir süre kaldığı belirtilen En-Nesyri'nin, gözyaşlarını uzun süre durduramadığı ifade edildi.
Fas formasıyla finalde yer alan En-Nesyri, kupayı kaybeden tarafta kaldı. Maç sonunda yaşadığı üzüntü, tribünler ve ekran başındaki futbolseverlerin de dikkatini çekti.
Son Dakika › Spor › Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?