Fındıkpınarı'nda turnuva heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası' futbol turnuvasında heyecan devam ediyor. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde başlayan turnuvada, 2'inci hafta mücadeleleri gerçekleştirildi.

30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Dumlupınar'da elde edilen Büyük Taarruz Zaferi'ni anmak amacı ile kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen turnuvanın 2'inci haftasında 24 takım mücadele etti. Yayla için Fındıkpınarı'nı tercih edenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve maçları ortalama 5 bin kişinin izlediği 30 Ağustos Zafer Kupası'nda ikinci hafta mücadeleleri çerçevesinde A grubunda yer alan Gökçebelen ile Sarılar arasındaki karşılaşmayı Gökçebelen 5-2 kazanırken, yine aynı grupta yer alan Arslanköy ile Turunçlu arasındaki mücadeleyi Arslanköy 3-1, Emirler ile Kocayer arasındaki mücadeleyi ise Emirler 2- 0 kazandı.

B grubundaki karşılaşmalarda ise Eski Mezitli Kocavilayet'i 4-0 yenerken, Değirmençay ise Akarca karşısında 3-0 galip geldi. B grubu mücadeleleri çerçevesinde oynanan Çiftlikköy Tepeköy arasındaki mücadele ise 1-1 sonuçlandı.

C Grubu mücadeleleri çerçevesinde ise Çevlik Arpaçsakarlar'ı 2-1 mağlup ederken, Menteş ile Uzunkaş arasındaki mücadele 1-1 sonuçlandı. Grubun son maçı olan Kuyuluk ile Çavuşlu arasındaki mücadele ise Kuyuluk'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

D grubu mücadelelerinde Karahacılı Karaisalı'yı 1-0 mağlup ederken, Çavak ile Fındıkpınarı arasında oynanan karşılaşmayı Fındıkpınarı 3-1, Kaleköy ile Doğançay arasındaki karşılaşmayı ise Kaleköy 2-1 kazandı.

Hava ve zemin şartlarının uygun olmaması dolayısı ile ertelenen 1'inci hafta karşılaşmaları, bugün ve yarın oynanacak. - MERSİN