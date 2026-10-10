Fink, 3-0'lık yenilgi sonrası 5. mağlubiyete rağmen Samsunspor'da kalmayı düşünüyor - Son Dakika
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Fink, 3-0'lık yenilgi sonrası 5. mağlubiyete rağmen Samsunspor'da kalmayı düşünüyor

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Trabzonspor'a 3-0 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Thorsten Fink, takımda kalmayı düşündüğünü belirterek kararın sadece kendisine ait olmadığını, kulübün de kararının önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Ben bir savaşçıyım ve takımı tekrardan değiştirebileceğime de inancım tam. Bu mantalitede olan biriyim." dedi.

Fink, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşılaşmasının zor geçeceğini bildiklerini belirtti.

Trabzonspor'un kendilerinden iyi oynadığını kaydeden Fink, "Böyle bir derbiden sonra, kendi evinizde 3-0'lık bir mağlubiyetten sonra elbette ki hayal kırıklığı yaşadım. Böyle bir sonuçtan sonra da gülmem elbette ki beklenemez. Karşılaşma öncesinde bu karşılaşmanın zor geçeceğini çok iyi biliyorduk. Trabzonspor, bizden çok daha iyi oynadı. Özellikle ikili mücadelelerde çok daha temaslı şekilde oynadılar. Sadece ikili mücadeleler değil, aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor bugün kesinlikle daha iyi olan taraftı. Elbette ki istemiş olduğumuz sonuç bu değil ama ne yazık ki bu tür sonuçlar futbolda olabiliyor." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda iyi performans gösterdiklerini dile getiren Fink, "Üç şutumuz da direkten döndü. Trabzon'un almış olduğu galibiyet, hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Bizim hocalar olarak takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmamız, onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5'incisini kaybetmiş olduk. Bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir öz güven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun "Beş mağlubiyetin ardından takımdan ayrılacak mısınız?" sorusuna Fink, şu yanıtı verdi:

"Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı biriyim. Dortmund'dan geliyorum ve orada edinmiş olduğumuz bir kimlik var. O da kesinlikle vazgeçmemek ve savaşçı ruhunu olabildiğince yansıtmak. Gelecek adına umut vadeden kalitede olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bu sonuç sebebiyle taraftarımız adına çok ama çok üzgünüz. Çünkü onlara çok güzel mesajlar verdik. Belki bugün biraz daha temaslı oynayabilirdik. Daha fazla maçı kazanmayı isteyebilirdik ama diğer taraftan da kartlar konusunda da dikkatli olmamız gerekiyordu. Ama bunu tekrar etmek istiyorum. Ben bir savaşçıyım ve takımı tekrardan değiştirebileceğime inancım tam. Bu mantalitede olan biriyim ama sadece benim kararım değil, aynı zamanda kulübümüzün de kararı önemli sonuçta."

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigTrabzonsporSamsunsporSporSon Dakika

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