Fink: Son 10 dakikada daha iyi olabilirdik

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Son 10 dakikaya baktığımızda çok daha iyisini yapabilirdik. Fenerbahçe kaliteli bir takım. Onlar da risk almaya başlamıştı. Kontratakları daha iyi değerlendirebilsek 3-1'i yakalayabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Fink, "Ancak gösterdiğimiz performanstan gurur duyuyorum. 1'inci dakikadan 80'inci dakikaya kadar kusursuz performans gösterdik. İlk yarıda rakibimizin ataklarına iyi cevap verdik. 3'üncü golü bulsak kazanan taraf olabilirdik. Takım halinde iyi performans gösterdik ama sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımların değerlerine baktığımızda Fenerbahçe bizden 5 kat yukarda. Normal şartlarda bizden daha iyiler. Bugün o değer farkını sahada görmedik. Sonuç olarak puansız ayrılıyoruz. İlk yarıdan sonra 2 değişiklik yaptık. 2 oyuncumuz sarı kart görmüştü. Fenerbahçe karşısında onları riske etmek istemedim. Kulübedeki oyuncularıma değer veriyorum. Geleli 3 hafta oldu. Geldiğim günden beri iyi bir takım ruhu görüyorum. Gelişmemiz devam ediyor. Evimizde Rayo Vallecano ile önemli bir maçımız var. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'NTCHAM'I YORGUN OLMASA ÇIKARMAZDIM'

Ntcham'ın oyundan alınmasının ardından goller yediklerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, "1 hafta boyunca bizimle antrenman yapamadı. Sadece 2 antrenmana çıktı. Yorgun olduğunu söyleyebilirim. Derin koşularda rakibi takip etmekte zorlandı. Kaliteli bir oyuncu. Yorgun olmasa çıkarmazdım" diye konuştu.

'SON 10 DAKİKAYA BAKTIĞIMIZDA ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK'

Maçın son bölümünde daha iyi oynayabileceklerini dile getiren Fink, "Son 10 dakikaya baktığımızda çok daha iyisini yapabilirdik. Fenerbahçe kaliteli bir takım. Onlar da risk almaya başlamıştı. Kontratakları daha iyi değerlendirebilsek 3-1'i yakalayabilirdik. Bireysel olarak yaptığımız küçük hatalar vardı. Performanstan mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Son 10 dakika görevlerimizi daha doğru şekilde yerine getirebilirdik. Kulübede oyuna alabileceğimiz kanat oyuncumuz yoktu. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Sakat oyuncularımız var. Onların gelmesini bekliyoruz. Onlar geldikten sonra daha iyi işler yapacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe karşısında sol kanadı daha iyi kullandıklarını dile getiren Fink, sözlerini şöyle tamamladı:

"Planımız 2 kanattan da gelmekti. Sol kanat doğru çalıştı. Holse de Ntcham da iyi performans gösterdi. Bu oyuncular iyi oynayınca Musaba biraz zorlanmıştır."