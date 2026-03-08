Fink: Son 10 dakikada daha iyi olabilirdik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fink: Son 10 dakikada daha iyi olabilirdik

08.03.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Son 10 dakikaya baktığımızda çok daha iyisini yapabilirdik. Fenerbahçe kaliteli bir takım. Onlar da risk almaya başlamıştı. Kontratakları daha iyi değerlendirebilsek 3-1'i yakalayabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Fink, "Ancak gösterdiğimiz performanstan gurur duyuyorum. 1'inci dakikadan 80'inci dakikaya kadar kusursuz performans gösterdik. İlk yarıda rakibimizin ataklarına iyi cevap verdik. 3'üncü golü bulsak kazanan taraf olabilirdik. Takım halinde iyi performans gösterdik ama sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımların değerlerine baktığımızda Fenerbahçe bizden 5 kat yukarda. Normal şartlarda bizden daha iyiler. Bugün o değer farkını sahada görmedik. Sonuç olarak puansız ayrılıyoruz. İlk yarıdan sonra 2 değişiklik yaptık. 2 oyuncumuz sarı kart görmüştü. Fenerbahçe karşısında onları riske etmek istemedim. Kulübedeki oyuncularıma değer veriyorum. Geleli 3 hafta oldu. Geldiğim günden beri iyi bir takım ruhu görüyorum. Gelişmemiz devam ediyor. Evimizde Rayo Vallecano ile önemli bir maçımız var. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'NTCHAM'I YORGUN OLMASA ÇIKARMAZDIM'

Ntcham'ın oyundan alınmasının ardından goller yediklerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, "1 hafta boyunca bizimle antrenman yapamadı. Sadece 2 antrenmana çıktı. Yorgun olduğunu söyleyebilirim. Derin koşularda rakibi takip etmekte zorlandı. Kaliteli bir oyuncu. Yorgun olmasa çıkarmazdım" diye konuştu.

'SON 10 DAKİKAYA BAKTIĞIMIZDA ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK'

Maçın son bölümünde daha iyi oynayabileceklerini dile getiren Fink, "Son 10 dakikaya baktığımızda çok daha iyisini yapabilirdik. Fenerbahçe kaliteli bir takım. Onlar da risk almaya başlamıştı. Kontratakları daha iyi değerlendirebilsek 3-1'i yakalayabilirdik. Bireysel olarak yaptığımız küçük hatalar vardı. Performanstan mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Son 10 dakika görevlerimizi daha doğru şekilde yerine getirebilirdik. Kulübede oyuna alabileceğimiz kanat oyuncumuz yoktu. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Sakat oyuncularımız var. Onların gelmesini bekliyoruz. Onlar geldikten sonra daha iyi işler yapacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe karşısında sol kanadı daha iyi kullandıklarını dile getiren Fink, sözlerini şöyle tamamladı:

"Planımız 2 kanattan da gelmekti. Sol kanat doğru çalıştı. Holse de Ntcham da iyi performans gösterdi. Bu oyuncular iyi oynayınca Musaba biraz zorlanmıştır."

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fink: Son 10 dakikada daha iyi olabilirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

23:03
Daha önce hiç böyle görmediniz Sadettin Saran’dan hakem tepkisi
Daha önce hiç böyle görmediniz! Sadettin Saran'dan hakem tepkisi
22:47
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 23:50:39. #7.13#
SON DAKİKA: Fink: Son 10 dakikada daha iyi olabilirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.