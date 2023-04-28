İtalya Kupası'nda finalin adı Inter-Fiorentina oldu. Yarı final ilk maçında deplasmanda Cremonese'yi 2-0 yenen Fiorentina, sahasındaki rövanşta golsüz berabere kaldı.
Bu skorla tur atlayan Fiorentina, 24 Mayıs Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale yükselen taraf oldu. Finalde Inter ile Fiorentina kozlarını paylaşacak.
İtalya Kupası'nın son şampiyonu Inter, daha önce bu kupayı 8 kez kazanmıştı. Fiorentina ise bu kupada 6 kez zafer yaşadı.
Son Dakika › Spor › İtalya Kupası finali belli oldu: Inter-Fiorentina - Son Dakika