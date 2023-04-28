İtalya Kupası finali belli oldu: Inter-Fiorentina - Son Dakika
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İtalya Kupası finali belli oldu: Inter-Fiorentina

28.04.2023 01:16

İtalya Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Cremonese ile golsüz berabere kalan Fiorentina, ilk maçtaki 2-0'lık skorun avantajıyla finale yükselen takım oldu. Finalde Inter ile Fiorentina yeşil sahada ter dökecek.

İtalya Kupası'nda finalin adı Inter-Fiorentina oldu. Yarı final ilk maçında deplasmanda Cremonese'yi 2-0 yenen Fiorentina, sahasındaki rövanşta golsüz berabere kaldı.

Fiorentina, İtalya Kupası finalinde Hakan'ın takımı Inter'in rakibi oldu

FİNALE ÇIKTILAR

Bu skorla tur atlayan Fiorentina, 24 Mayıs Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale yükselen taraf oldu. Finalde Inter ile Fiorentina kozlarını paylaşacak.

Fiorentina, İtalya Kupası finalinde Hakan'ın takımı Inter'in rakibi oldu

INTER'İN 8, FIORENTINA'NIN 6 ŞAMPİYONLUĞU VAR

İtalya Kupası'nın son şampiyonu Inter, daha önce bu kupayı 8 kez kazanmıştı. Fiorentina ise bu kupada 6 kez zafer yaşadı.

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Son Dakika Spor İtalya Kupası finali belli oldu: Inter-Fiorentina - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya Kupası finali belli oldu: Inter-Fiorentina - Son Dakika
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