Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini şimdiden açıkladı - Son Dakika
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Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini şimdiden açıkladı

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Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini şimdiden açıkladı
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Eski hakem Fırat Aydınus, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aydınus, derbinin favori hakemi olarak Atilla Karaoğlan'ı işaret ederken, VAR kadrosu için ise yabancı ve İspanyol isimlerin olabileceğini belirtti.

Eski hakem ve spor yorumcusu Fırat Aydınus, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel hakemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Libero TV'de açıklamalarda bulunan Aydınus, dev maçın hakemi için öne çıkan isimleri açıkladı.

DERBİNİN FAVORİSİ ATİLLA KARAOĞLAN

Aydınus, derbi mücadelesinde düdük çalmaya en yakın ismin Atilla Karaoğlan olduğunu ifade etti. Alternatif adayın ise Halil Umut Meler olduğunu belirten deneyimli eski hakem, VAR kadrosu için de dikkat çeken bir öneride bulundu.

Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini şimdiden açıkladı

''YABANCI VE İSPANYOL OLUR''

Fırat Aydınus, VAR kadrosu için "Atilla Karaoğlan, Halil Umut Meler. Atilla Karaoğlan sahada, Halil Umut Meler de dördüncü hakem olabilir. VAR'da eğer aklıselimlerse yabancı ve İspanyol olur. Atilla Karaoğlan'da bir problem olursa Halil Umut Meler olur." şeklinde konuştu. 

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