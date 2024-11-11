Fırat Aydınus'tan çok konuşulacak "Yapı" sözleri - Son Dakika
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Spor

Fırat Aydınus'tan çok konuşulacak "Yapı" sözleri

Fırat Aydınus\'tan çok konuşulacak "Yapı" sözleri

Eski hakem Fırat Aydınus, Süper Lig'in dev kulüpleri arasındaki "Yapı" tartışmasıyla ilgili konuştu. Aydınus, "Yapı mı dedin, ne demiştim ben yapı olarak? Önce Galatasaray 'yapı' dedi, sonra Fenerbahçe dedi, Trabzonspor ve Beşiktaş katıldı. Herkes bilsin ki bunlar kulüplerin uyuşturucu hapı" ifadelerini kullandı.

11.11.2024 16:32  Güncelleme: 16:45
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Eski hakem ve spor yorumcusu Fırat Aydınus, Radyo Gol'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in dev kulüpleri arasındaki "Yapı" tartışmasına katılan Aydınus, konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KULÜPLERİN UYUŞTURUCU YAPI"

Aydınus, Türk futbolunda son dönemde çok konuşulan, "Yapı" gündemi için, "Yapı mı dedin, ne demiştim ben yapı olarak? Önce Galatasaray 'yapı' dedi, sonra Fenerbahçe dedi, Trabzonspor ve Beşiktaş katıldı. Herkes bilsin ki bunlar kulüplerin uyuşturucu hapı. 2-3 senedir Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'si de yapı yapı yapı yapı... Yapı demiyor da sistem diyor, sistem demiyor da teşkilat diyor, düzen diyor, çete diyor. Gerçekten bu kulüplerin taraftarlar adına kullandıkları yapı aslında bir uyuşturucu hapı" dedi.

"YANLIŞ YERDE ARANIYOR"

Açıklamalarına devam eden Fırat Aydınus, "Şu var, yapı veya kelimelerle, yanlış yerde aranıyor. Bireysel olarak hakemler üzerinde aranıyor. Hakemleri bu duruma getiren, kendilerine güvenmeyen, tedirgin, kaygılı maç yönetmelerine, hatalarının artmasına sebep olan aslolan kurumsal bakmaları gereken yerlere bakmayıp, hakemlerin durumdan vazife çıkarmaları, hakemlerin aslında güvenmediği kendi MHK'sidir. Buralara bakacaksınız" sözlerini sarf etti.

"TFF MHK'YA GÜVENMİYOR"

"4 ay oldu geleli. Kulüpler hakemlere güvenmiyor, hakemler MHK'sine güvenmiyor, şimdi TFF de MHK'ye güvenmemeye başladı. MHK zaten hakemlerine güvenmediği için aforoz etti onları." açıklamasında bulunan Fırat Aydınus, "Aslolan sorun güvensizlik. Genç olsun, hata olsun dediler, olmadı. Güvenmiyorlar çünkü. Bu saatten sonra kimse MHK başkanlığı için elini taşın altına koymaz. Kimse hakem olmak istemiyor son 5 senede, son 1-2 senede de kimse MHK başkanı olmak istemiyor" diye konuştu.

YABANCI HAKEM SÖZLERİ

Fırat Aydınus, "Yarın öbür gün yabancı hakem gelecek, göreceksiniz. Yurt dışından yabancı hakem gelecek. Yöneticilerden biri 2012 yılında İngiltere'ye, Malta'ya, Almanya'ya gittiğinde işte bu yabancı hakemlerden birinin odasının birini tutmuştur, bak konu buralara gidecek. Güven ortamı olmadığı sürece yabancı da getirsen, genç de yapsan, hem savcı hem hakim olup MHK olarak mahkemede hakemleri idam da etsen, sonra kurduğun çadırlarda önce drama sonra komedi tiyatrosu da yapsan, bu atamaları da yapsanız bunlar var olduğu sürece şöyle düzelecek diyemezsiniz. Sadece hakemler üzerinden okuyarak bu sonuçlara, yapıymış sistemmiş çeteymiş düzenekmiş... Olmaz, olmaz! Olmayacak!" değerlendirmesinde bulundu.

"21 SAATTE UNUTULUYOR"

Aydınus, "Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında evlere şenlik VAR yapmış Sarper Barış Saka'yı bu hafta Fenerbahçe - Sivasspor maçına verirsen, Hatayspor - Eyüpspor maçında nizami golü faul Yasin Kol'u çağırtıp Rıza Hoca'nın atılmasına sebebiyet veren Erkan Özdamar'ı Fenerbahçe - Sivasspor maçına 4. hakem olarak verirsen, Emre Kargın'ı Galatasaray maçına VAR veriyorsun, bir önceki haftada fahiş hata yaptı. Eskiden 21 gündü, şimdi 21 saatte her şey unutuluyor" diye konuştu.

Fırat Aydınus, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fırat Aydınus'tan çok konuşulacak 'Yapı' sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yaşar Özçırak:
    Seni de biliyoruz Fırat, Beşiktaş’ı defalarca doğradın ve hakemliği bırakınca günah çıkarmaya çalıştın. Ailenin tüm ferdi senin yüzünden haram lokmalarla beslendi 6 8 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇocuğu ferhat eser:
    sudem sen gerçekten bayan mısın ? 7 4 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Senide Biliyoruz Adiliklerini 4 5 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Eski kasarlar yorumcu olmus. Caner erkine etmedigi kufur yuzunden kirmizi kart verip sampiyonlugumuzu yaktigin sezonu unutmadik hain simdi gunah cikarmaya calisma 4 4 Yanıtla
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