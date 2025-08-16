Fırat Erdil Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika
Spor

16.08.2025 19:11
Aydın İl Karması'nın antrenörü Fırat Erdil, U16 Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Aydın İl Karması'nı Analig Hentbol Türkiye Finalleri'nde ikinciliğe taşıyan antrenör Fırat Erdil, U16 Erkekler Milli Takım Kampı'na davet edilerek Aydın'ı gururlandırdı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Finalleri'nde Aydın İl Karması ile mücadele ederek turnuvayı ikincilikle tamamlayan takımın antrenörü Fırat Erdil, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı'na davet edildi. Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görev yapan Erdil, spora sunduğu katkılar ve genç sporcuların yetişmesine sağladığı destekle tanınıyor. Başarılı antrenör, bugüne kadar elde ettiği derecelerle Aydın'ın gurur kaynağı olurken, milli takım kampında görev alarak Türkiye'yi temsil etme onurunu yaşayacak.

Fırat Erdil'i tebrik ederek milli takımdaki görevinde başarılar dileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Finalleri'nde Aydın İl Karması ile mücadele eden ve finalleri 2'ncilikle tamamlayan hentbol takımımızın antrenörü Fırat Erdil, Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı kadrosuna davet edildi. İl Müdürlüğümüz olarak spora verdiği emek ve kazandırdığı değerli sporcularla fark oluşturan antrenörümüz Fırat Erdil'i tebrik ediyor, milli takım görevinde üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

