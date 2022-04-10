Fırat Üniversitesi, 43 puanla bitirdi - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi, 43 puanla bitirdi

10.04.2022 09:49
Fırat Üniversitesi, 43 puanla bitirdi

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta normal sezonun son maçında 12 Bingölspor'u konuk eden Fırat Üniversitesi GSK, rakibini 1-0 mağlup ederek grubunu 43 puanla lider olarak tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta normal sezonun son maçında 12 Bingölspor'u konuk eden Fırat Üniversitesi GSK, rakibini 1-0 mağlup ederek grubunu 43 puanla lider olarak tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup son hafta maçında lider D. Fırat Üniversitesi GSK, 12 Bingölspor'u ağırladı. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın da protokol tribününden takip ettiği maçı bordo-beyazlı ekip, karşılaşmayı 24. dakikada Muhammed Ali Polat'ın golüyle 1-0 kazandı. Haftalar öncesinden grup liderliğini garantileyen ve 3. Lig'e yükselme play-off maçlarında mücadele edecek olan Fırat Üniversitesi GSK, bu sonuçla grubunu 43 puanla açık ara şampiyon olarak tamamladı. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, 43 puanla bitirdi

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BAL 1. Bölgede normal sezon tamamlanıyor BAL 1. Bölgede normal sezon tamamlanıyor

Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fırat Üniversitesi, 43 puanla bitirdi - Son Dakika


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