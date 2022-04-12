Fitness sporcuları için Ramazan ayı büyük avantaj - Son Dakika

Eskişehirli milli sporcu Çetin Örnek, Ramazan ayı boyunca fitness sporu ile uğraşan gençlere hem beslenme hem de antrenman düzenleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayından dolayı fitness sporu ile uğraşan sporcuların hem antrenman programlarında hem de beslenme düzenlerinde belirli değişikler meydana geliyor. Gün içerisinde oruca niyetli fitness sporcularında, beslenmelerinden kaynaklı olarak güç kaybı durumunun gözlemlenebileceğini dile getiren milli sporcu Çetin Örnek; spor salonuna gelen gençlere tavsiyesinin, iftardan 1,5 ile 2 saat sonra egzersiz yapmaları yönünde olduğunu vurguladı. İftar yemeğine çok yüklenilmemesi gerektiğini özellikle belirten Çetin Örnek, "Antrenman sonrası ve sahur vakti arası mideye bir ara öğünlük yer bırakılmalıdır" dedi.

Ramazan ayı, böbrek ve karaciğerin onarılabilmesi için avantajlı bir durumdur

Yaklaşık 11 ay boyunca vücuda yüksek dozlarda karbonhidrat ve protein alındığını aktaran Örnek; senede bir ay olan Ramazan sürecinin, fitness sporuyla uğraşanlar için avantajlı olduğundan bahsetti. Böbreğin ve karaciğerin onarılabilmesi için bu bir aylık dinlenme sürecinin, insan sağlığını desteklediğine dikkat çeken Eskişehirli fitness sporcusu Örnek, "Ramazan ayında daha çok sebze ağırlıklı besinler ve sıvı olarak ise bol bol çorba tüketilebilir. Sahur yemeğindeyse, yulaf ezmesi ve yumurta ihmal edilmesin. Ayrıca iftar ve sahur arasında yenilen üçüncü öğünün atlatılmaması; insanlarda kas kaybını minimum düzeye indirecektir" şeklinde konuşarak tavsiyelerde bulundu.

Egzersizler, kısa ve öz olacak şekilde 45 ile 60 dakika içerisinde tamamlanmalıdır

Kendisinin iftar ve sahur yemekleri arasında yulaf ezmesi, yumurta ve lif ağırlıklı müsli tercih ettiğini anlatan Örnek; normal şartlarda sabah kahvaltısında yediklerini, Ramazan ayından dolayı ara öğüne sıkıştırdığını söyledi. İftar vaktinden hemen sonra bilinçsizce egzersiz yapan gençleri gördüğünü ifade eden Örnek, konuyla ilgili olarak sözlerine şöyle devam etti:

"Fitness sporuna gönül veren gençlerin, özellikle bu ay için antrenman programlarını değiştirip, tüm vücut yerine tek bölgelerini farklı açılardan 5-6 hareketle çalıştırmalarını ve hafif setlerde devam ettirmelerini daha cazip buluyorum. Ayrıca günlük idman sürelerini ise 45 ile 60 dakika arasında tutmaları, onlar için gayet sağlıklı olacaktır. Yani ellerinden geldiğince kısa ve öz bir biçimde egzersizlerini noktalasınlar. " - ESKİŞEHİR