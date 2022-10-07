Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu

SALON: Atlas Arena
HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Karina Noemi Karina Rene (Arjantin)A.B.D.: Washington, Poulter, Frantti, Ogbogu, Drews, Robinson-Cook, Wong-Orantes (L) (Cuttino, Parsons, Hentz (L), Carlini)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meliha, Aylin (L), Meryem, İlkin)SETLER: 25-22, 21-25, 25-20, 25-22SÜRE: 1 saat 44 dakika (26,26,25,27)
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki 3'üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci yenilgisi alan millilerlerde, Ebrar 16 sayıyla en skorer isim olurken; Zehra 13, Eda 12, Saliha 11, Hande 7, Elif 4, Cansu 3, Meryem 2, Meliha ve İlkin 1'er sayı kaydetti.
Ay-yıldızlılar, F Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında 8 Ekim Cumartesi günü TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.
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