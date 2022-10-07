Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu

07.10.2022 21:34
Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu

SALON: Atlas ArenaHAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Karina Noemi Karina Rene (Arjantin)A.B.D.: Washington, Poulter, Frantti, Ogbogu, Drews, Robinson-Cook, Wong-Orantes (L) (Cuttino, Parsons, Hentz (L), Carlini)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meliha, Aylin...

SALON: Atlas Arena

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Karina Noemi Karina Rene (Arjantin)

A.B.D.: Washington, Poulter, Frantti, Ogbogu, Drews, Robinson-Cook, Wong-Orantes (L) (Cuttino, Parsons, Hentz (L), Carlini)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meliha, Aylin (L), Meryem, İlkin)SETLER: 25-22, 21-25, 25-20, 25-22SÜRE: 1 saat 44 dakika (26,26,25,27)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki 3'üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 mağlup oldu. Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci yenilgisi alan millilerlerde, Ebrar 16 sayıyla en skorer isim olurken; Zehra 13, Eda 12, Saliha 11, Hande 7, Elif 4, Cansu 3, Meryem 2, Meliha ve İlkin 1'er sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılar, F Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında 8 Ekim Cumartesi günü TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.


- İstanbul
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İtalyan devleri, Türk doğaltaş ihracatçılarıyla el sıkıştı İtalyan devleri, Türk doğaltaş ihracatçılarıyla el sıkıştı Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti
Kaynak: DHA

Washington, Arjantin, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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