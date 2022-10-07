Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı , Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki 3'üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri 'ne 3-1 mağlup oldu. Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci yenilgisi alan millilerlerde, Ebrar 16 sayıyla en skorer isim olurken; Zehra 13, Eda 12, Saliha 11, Hande 7, Elif 4, Cansu 3, Meryem 2, Meliha ve İlkin 1'er sayı kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, ABD'ye 3-1 mağlup oldu - Son Dakika

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