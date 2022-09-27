"Filenin Sultanları" Dünya Şampiyonası'nda gruptan lider çıkmayı hedefliyor - Son Dakika
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"Filenin Sultanları" Dünya Şampiyonası'nda gruptan lider çıkmayı hedefliyor

27.09.2022 19:02
"Filenin Sultanları" Dünya Şampiyonası'nda gruptan lider çıkmayı hedefliyor

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptan lider çıkmayı hedefliyor.

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptan lider çıkmayı hedefliyor.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabaka sonrası konuşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "İlk günkü mağlubiyet sonrası Güney Kore maçına çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Tabii ki turnuva çok uzun ve daha çok yolumuz var. Grup birinci olarak çıkmayı hedefliyoruz. Yarın, Dominik Cumhuriyeti maçı bizim için çok keyifli olacak. İnşallah bugünkü gibi kolay bir şekilde kazanabiliriz." dedi.

Karakurt, "Favori olarak gösterilmek baskı oluşturmuyor. Gittiğimiz her turnuvada favori gösteriliyoruz. Bu yeni bir şey değil. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar ise, "İlk Tayland maçı bizi çok zorladı. Çok iyi oynadılar biz de onlar kadar istekli değildik ve haliyle de 3-2 kaybettik. Ama, bugünkü maç bizim voleybolumuzu göstermek için önemliydi. Sahada iyi yaptığımız şeyler de vardı daha iyi yapmamız gereken şeyler de vardı. Ama genele baktığımızda sahada keyif alan bir takım vardı. Arkadaşlarımı kutluyorum. Giren çıkan herkes güzel şeyler başardı. Keyifli bir maç oldu çok da yorulmadık çünkü 3 maç üst üste oynayacağız o yüzden bizim için net galibiyet önemliydi." dedi.

Dündar, "Favoriler arasında gösterildiğimizi hissetmiyoruz. Buraya gelirken de kendimize maç maç gideceğimizi söyledik. Sadece önümüzdeki rakibi düşünmek istiyoruz. Çünkü diğer türlü odak noktamızı kaybediyoruz. Mesela, Tayland maçını normalde kazanmamız gerekiyor ama bizden çok daha iyi oynadılar ve hak ederek kazandılar. Bugün net skorla kazanmak önemliydi. Favori gösterilip gösterilmemek bizim için önemsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli voleybolcu Cansu Özbay ise, "İlk maçta Tayland'a karşı kaybettik. Ama bugün sahaya çok odaklanmış şekilde ve hatalarımızın farkında olarak çıktık. Bugün maçı 1 saat içinde en güzel şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Yapmamız gerekeni yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özbay, "Çok uzun bir turnuva. Her maça ayrı ayrı odaklanmamız gerekiyor. " şeklinde konuştu.

A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Güney Kore, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları' Dünya Şampiyonası'nda gruptan lider çıkmayı hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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