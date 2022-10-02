Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası

02.10.2022 22:54
Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 1. tur grup maçları tamamlandı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 1. tur grup maçları tamamlandı.

Hollanda ile Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada, 2. tur gruplarına kalan tüm takımlar belirlendi.

B Grubu'nu 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ilk sırada tamamlayan Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Belçika, Hollanda, Porto Riko, Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Polonya, Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, Çin, Japonya, Brezilya ve Arjantin, turnuvada son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Belçika- Kamerun: 3-0

Hollanda-İtalya: 1-3

D Grubu:

Japonya-Arjantin: 3-0

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Kaynak: AA

Hollanda, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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