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FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayıp yarı finale... - Son Dakika
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FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayıp yarı finale...

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayıp yarı finale yükseldi.

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank\'ı 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayıp yarı finale...
15.12.2023 - 15:52,  Güncelleme: 15:54
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Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ev sahibi Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı 25-18, 25-23 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup ederek A Grubu'nda oynadığı maçlarını set vermeden lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçerek namağlup şekilde yarı finale çıktı. Karşılaşmanın ilk setinde, turuncu-beyazlılar, etkili servisleriyle oyunu domine ederek seti 25-18 kazandı. Aldığı 4 atak, 1 blok ve 1 servis sayısıyla Irina Voronkova sette önemli rol oynadı.

İkinci sette turuncu-beyazlıların etkili performansına karşı direnç gösteren Çin ekibi, setin sonlarına doğru hücumda rakibine engel olamadı ve Eczacıbaşı Dynavit seti 25-23 kazandı.

Son sette de oyundaki arayı bir an olsun kapatmayan ve rakibi karşısında üstünlüğü elinde tutan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak A Grubu'nu set vermeden lider tamamlayarak yarı finale yükseldi. Aldığı 22 sayıyla kaptan Tijana Boskovic maçın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular, toplamda 8 blok ve 7 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit, yarı final karşılaşmasında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile yarın TSİ 09.00'da karşılaşacak.

Salon: Huanglong Sports Center

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Nurper Özbar (TUR)

Tianjin Bohai Bank: Wang, Yuan, Yao Dı, Lı Yangying, Wang, Yang, Meng (L), Liu (L)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Gray, Yaprak, Elif, Beyza

Setler: 0-3 (18-25, 23-25,19-25)

Süre: 67 dakika (21,25,21) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayıp yarı finale... - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayıp yarı finale... - Son Dakika
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