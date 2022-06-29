FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

Salon: Calgary
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Hector Ortiz (Porto Riko)
Kanada: Van Ryk Kiera, Alexa Gray, Brie King, Hilary Howe, Emily Maglio, Jennifer Cross (Julia Murmann, King Brie)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ( Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Sıla Çalışkan)
Setler: 25-22, 21-25, 25-22, 25-23
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.
Milli takım, 3. haftanın ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 3. hafta mücadelesine 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada başladı.
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