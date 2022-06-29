FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

29.06.2022 07:45
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

Salon: CalgaryHakemler: Angela Grass (Brezilya), Hector Ortiz (Porto Riko)Kanada: Van Ryk Kiera, Alexa Gray, Brie King, Hilary Howe, Emily Maglio, Jennifer Cross (Julia Murmann, King Brie)Türkiye: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge...

Salon: Calgary

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Hector Ortiz (Porto Riko)

Kanada: Van Ryk Kiera, Alexa Gray, Brie King, Hilary Howe, Emily Maglio, Jennifer Cross (Julia Murmann, King Brie)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ( Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Sıla Çalışkan)

Setler: 25-22, 21-25, 25-22, 25-23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, 3. haftanın ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 3. hafta mücadelesine 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada başladı.

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Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak Her sabah 'şampiyonluğa uyanarak' hedefe ulaştılar Her sabah 'şampiyonluğa uyanarak' hedefe ulaştılar
Kaynak: AA

Porto Riko, voleybol, Brezilya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika

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