A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 29 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Kanada , ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada'nın Calgary şehrinde oynayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Güney Kore: 1 - Son Dakika

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