Floor Curling Türkiye Şampiyonası Yalova'da Sona Erdi
Floor Curling Türkiye Şampiyonası Yalova'da Sona Erdi

11.05.2026 12:19
Yalova'da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kızlar ve erkeklerde Bursa Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Ortaokulu birinci olurken, karma kategorisinde Sivas Celal Bayar Ortaokulu şampiyon oldu.

Yalova'da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Kızlarda ve erkeklerde şampiyon, Bursa Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Okulu oldu.

90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen ve üç gün süren müsabakalara 16 kız, 16 erkek ve 16 karma olmak üzere 48 takım katılım sağladı.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından kızlarda şampiyon, Bursa Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Ortaokulu oldu. Karaman Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu ise ikincilik elde etti. Kırklareli Pınarhisar Atatürk Ortaokulu üçüncü ve Denizli Kavaklar Beyelli Mehmet Altaş Ortaokulu da dördüncülükle organizasyonu tamamladı.

Erkeklerde de Bursa Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Ortaokulu, birinciliği kimseye bırakmadı. Malatya Hanımın Çiftliği Sadiye-Lütfi Evliyaoğlu Ortaokulu ikinci, Denizli Hacı Bilal Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü ve Bartın Mustafa Kemal Ortaokulu da dördüncü oldu.

Karma kategorisinde Sivas Celal Bayar Ortaokulu, şampiyonluk ipini göğüsledi. Sakarya Osmangazi Ortaokulu ikinci, Kilis Atatürk Ortaokulu üçüncü ve Bingöl Şehit Recep Tümen İmam Hatip Ortaokulu da sıralamada dördüncülük sevinci yaşadı.

Kategorilerinde ilk dörde giren sporcu ve takımlara madalya ve kupalar, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Yalova Vali Yardımcısı Osman Sarı, Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Alp Kılıç, Türkiye Curling Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Ayçiçek, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Curling Yalova İl Temsilcisi Erkut Ferhatoğlu, Hakem Kurulu Üyesi Ahmet Magad ve turnuvanın başhakemi Şeyda Zengin tarafından verildi.

Kaynak: AA

