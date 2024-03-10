Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası\'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için kente ulaştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kamp yapacağı otele hareket etti. Beşiktaş'ın maç kadrosunda birçok önemli isim yer alırken, bazı oyuncular ise sakatlık veya ceza nedeniyle kafilede bulunmuyor.