Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu - Son Dakika
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Spor

Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu

Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası\'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren sporcular açıklandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Almıla Birçe Durukan kadınlarda Flöre Federasyon Kupası'nı, Mustafa Burak Çufadar ise erkeklerde kazandı. Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyon oldu.

10.03.2024 18:51  Güncelleme: 19:00
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Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılan ve büyükler kategorisindeki sporcuların katıldığı organizasyonlar tamamlandı.

Flöre Federasyon Kupası'nı kadınlarda Almıla Birçe Durukan, erkeklerde ise Mustafa Burak Çufadar kazandı.

Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu - Son Dakika
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