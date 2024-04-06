Foça Belediyespor Kulübü Sporcusu Asrın Yağız Büyükyavuz Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Foça Belediyespor Kulübü sporcusu Asrın Yağız Büyükyavuz, 3-5 Nisan tarihlerinde Manisa'da düzenlenen yarı final elemelerinde altın madalya kazanarak Nevşehir'de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, şampiyon tekvandocu Asrın Yağız Büyükyavuz'u ve antrenörlerini tebrik ederek, gelecek müsabakalarda başarılar diledi.
Mayıs ayının ilk haftasında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na da hazırlanan Asrın Yağız Büyükyavuz ise Türkiye finallerinde başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe, yarın oynanacak maçı kazanıp avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon final serisinde rakibine karşı 3-0'lık üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaşmıştı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne 20 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Dron ile kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 1 sürücüye, aracının muayenesi bulunmadan trafiğe çıkan 1 sürücüye olmak üzere 6 sürücüye toplamda 20 bin 507 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Kumluca Belediyespor'un olağan kongresinde Mustafa Öztürk, kulüp başkanlığına seçildi. Yapılan seçimde tek liste yarışırken, Öztürk oy çokluğuyla başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Hüsnü Balcı, Serdar Parçaoğlu, İsmail Eren ve Erol Durdaş getirildi. Öztürk, yaptığı konuşmada, Kumluca Belediyespor'un 3. lige çıkması için çaba göstereceğini ve sporseverlerin desteğini beklediğini belirtti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yarın Sırbistan karşısında galip gelerek, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacağına inandığını söyledi. Kılıç, takımın Sırbistan maçına odaklandığını ve galibiyetle tarihe geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Kılıç, kadın milli hentbolcuların Avrupa kulüplerine olan ilgisinin arttığını ve bu durumun ülkemizi başarıyla temsil ettiklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi şehirde hareketlilik yaşanıyor. Otellerin yüzde yüz dolduğu kentte maç heyecanı sokaklara taşmaya başladı. Maç tarihinin belli olması ile hem bayramı hem de maç heyecanını Şanlıurfa'da yaşamak isteyenler bilet bulmakta zorlandı. Otobüs şirketlerinde de yoğunluklar yaşanıyor. Bayram tatili nedeniyle otellerde yaşanan yoğunluk, Süper Kupa maçı ile daha da arttı. Bölgede 8 bin yatak kapasitesi bulunan otellerin doluluk oranları yüzde yüzü buldu. Turizmci Ercan Saygı, Galatasaray kafilesini otellerinde ağırlayacaklarını ifade ederek, kupa maçıyla ilgili günler öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı. Kebap ustası Salih Akkuş, kente gelecek olan taraftara 'ciğer kebabı yemeden gitmeyin' tavsiyesinde bulundu. Çeşitli illerden Şanlıurfa'ya gelen taraftarlar ise maç için heyecanlı olduklarını belirterek, takımlarına başarılar diledi.
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, gelecek sezon için teknik direktör Sergen Yalçın ile yakın zamanda görüşme yapacaklarını açıkladı. Boztepe, takımın son maçındaki performansıyla ilgili detayları incelediklerini belirtirken, Yalçın'ın devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir olumsuz görüşlerinin olmadığını ifade etti. Ayrıca, Boztepe, Türk futbolunda yabancı hakem talebinin çoğunlukta olduğunu ve kulüplerin ağır cezalarla karşılaşmaması için sağduyu çağrısında bulundu.
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