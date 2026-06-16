Foça'da Oasis Yaz Kupası Yat Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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Foça'da Oasis Yaz Kupası Yat Yarışları Düzenlendi

Foça\'da Oasis Yaz Kupası Yat Yarışları Düzenlendi
16.06.2026 18:43
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İzmir Foça'da zor hava koşullarında gerçekleştirilen yarışlara 15 yat ve 90 sporcu katıldı.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun (TYF) Oasis Yaz Kupası Yat Yarışları İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirildi. İlk günü mevsim normalleri dışında zor hava koşullarında geçen yarışlara 15 yat ve 90 sporcu katıldı. TYF, Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yenifoça Yat ve Yelken Kulübü ve sponsor kurum ve kuruluşların işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışlar bu yıl ilk kez düzenlendi. Kuzey Ege denizciliğine, yat ve yelken sporlarına büyük katkı yapması ve bölgeyi hareketlendirmesi hedeflenen yarışların geleneksel hale getirilerek her yıl yapılacağı açıklandı.

İki gün süren ve özellikle ilk günü zorlu hava koşullarında yapılan yarışlarda; ORC C Sınıfı'nda Çaki Teknesi ile Ali Talu ve Ekibi, ORC B Sınıfı'nda SHAKARA Teknesi ile Dr. Akif Sezer ve Ekibi, ORC A Sınıfı ve ORC A/B/C OVERALL kategorisinde ELT YURTDIŞI EĞİTİM/JUMBO JET Teknesi ile Görkem Tüfekcioğlu ve ekibi birinci oldular. Dereceye girenlere ödülleri Çeşme Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Komodoru Hermann Van Lierde, OASİS Marina Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kazan, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Akif Sezer, TYF Rüzgar Sörfü Slalom Sınıf Komitesi Başkanı Nadir Nizam ve OASİS Marina Müdürü Umut Tepedelenlioğlu tarafından verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Foça'da Oasis Yaz Kupası Yat Yarışları Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Foça'da Oasis Yaz Kupası Yat Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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