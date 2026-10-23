Foça\'da TYF Yelken Ligi\'nin ilk ayak yarışlarında 108 sporcu mücadele ediyor

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun 2026-2027 TYF Yelken Ligi MW Phokaia Beach Resort Kupası 470, 420 ve RS Feva sınıfları ilk ayak yarışları Foça'da başladı. Uygun rüzgar ve deniz koşullarında üçer yarışla ilk günü tamamlanan yarışlar pazar gününe kadar devam edecek. Yarışlarda RS Feva sınıfında 26, 420 sınıfında 23 ve 470 sınıfında 5 ekip olmak üzere toplam 54 ekip ve toplam 108 sporcu mücadele ediyor. Yarışların ilk startı dün verildi. Saat 16.00'ya kadar devam eden ilk gün programı üçer yarışla tamamlandı.