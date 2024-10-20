Foça'da Yelken Ligi Heyecanı

Spor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 1. Ayak ILCA yarışları, Foça'da gerçekleştirilecek.

Foça'daki Mark Warner Phokaia Beach Resort'ta 28 Ekim-2 Kasım arasında düzenlenecek yarışlar öncesi organizasyon komitesi Kaymakam Mehmet Türköz başkanlığında toplandı.

Görev dağılımının yapıldığın toplantıda, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, Mark Warner Phokaia Otel Genel Müdürü Bilge Durdu ve görev alan kamu kurumları ilgilileri birer konuşma yaptı.

Yarışlarda her yaş grubundan yelkencinin Foça'da bir araya geleceği belirtildi.

Yelken Ligi 1. Ayak ILCA yarışlarının ödül töreni, 2 Kasım saat 17.00'de düzenlenecek.