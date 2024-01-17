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Fode Koita'ya 1 maç men ve para cezası - Son Dakika
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Fode Koita'ya 1 maç men ve para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yılport Samsunspor maçında kırmızı kart gören Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi. Koita'ya haksız tahrik indirimi uygulandı.

Fode Koita\'ya 1 maç men ve para cezası
17.01.2024 - 19:36,  Güncelleme: 19:39
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yılport Samsunspor maçında kırmızı kart gören EMS Yapı Sivasspor futbolcusu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Fode Koita'ya, Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesine göre haksız tahrik indirimi uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fode Koita'ya 1 maç men ve para cezası - Son Dakika
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