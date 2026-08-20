Fomget Kadın Takımı Erciyes'te Kamp Yapıyor
ABB Fomget Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kampı'nda.
ABB Fomget Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
ABB Fomget Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Başkent temsilcisinin bugünkü antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.
Kaynak: DHA
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