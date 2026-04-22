FOMGET\'ten 23 Nisan Etkinliği

22.04.2026 15:04
FOMGET Kadın Futbol Takımı, ihtiyaç sahibi çocuklarla futbol oynayıp hediyeler dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Ankara'da ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya geldi.

ABB FOMGET Batıkent Tesisleri'ndeki etkinliğe teknik direktör Ali Eraslan, futbolcular, ABB'den sosyal destek alan ve belediye bünyesinde misafir edilen depremzede ailelerin ve Şefkat Evleri'nde tedavi amaçlı kalan vatandaşların çocukları katıldı.

Oyuncular, çocuklarla futbol oynadı ve hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.

ABB FOMGET'in teknik direktörü Ali Eraslan, çocukları ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek "Bugün onlarla birlikte küçük oyunlar oynadık. Umarım normalde sahip oldukları ortamın dışında yeşil sahaya çıkıp, futbolcu ablalarıyla oyun oynamak keyifli olmuştur. Takım olarak her zaman bu tür organizasyonlara açığız ve çocuklarımızı, gençlerimizi mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli orta saha oyuncusu Başak İçinözbebek ise çocuklarla bir araya gelmenin takıma da moral verdiğini anlatarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

