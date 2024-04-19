Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nden eleyen Olympiakos'un futbolcularının galibiyeti kutladığı görüntüler viral oldu. Sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlenen Yunan takımının o anlarına Fenerbahçeli taraftarlardan tepki geldi.

19.04.2024 15:41  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.

TADIC'İN ŞARKISIYLA EĞLENDİLER

Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Olympiakos'un futbolcularının soyunma odasında sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlendiği görüldü.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Takımlarının elenmesinin ardından gergin olan sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos'un futbolcularının o anlarına tepki gösteren binlerce gösterdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Dusan Tadic, Fenerbahçe, Olympiacos, Konferans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selim Kayisi: Kazansaydınız da siz sevinseydiniz. 48 3 Yanıtla Ali Arslan: İsmail kartalı da cagirsinlar eğer kupayı alırlarsa. 0 0
  • Emre ÖZER: İsmail Kartal da sevindi bunlarla. Sattı resmen maçı 28 1 Yanıtla
  • fatih mazlum: Heheheehh sevinmek yasak mi ne oldu dun mac sonrasinda trubunlerden bozuk para cakmak yagdi rakip takima cok medeniydiniz ya hani sevinemezmis fiyordunuz ya rakip takim sahada eee etme bulma dunyasi 17 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: Kasımpaşa ayarında takım sevinmeyi fazlasıyla hakettiler 7 2 Yanıtla
  • Hasan Şimşek: Yunan medyası sizin kadar olamaz bravo !!! 4 2 Yanıtla
  • Mevlut Turmus: Bir fb li olarak kizmiyorum tebrik ediyorum!!! Iyi olan kazandi keske fb gs tr yada bjk kazansaydi da onlar sevinseydi !! 4 0 Yanıtla
  • fatih kara : Denk getirmişken bunları gömmek lazımdı, fırsat vermemek lazımdı.. 1 1 Yanıtla
  • EBYÜ Öğrencileri Almanya'da Tarihi Bir Başarıya İmza Attı
    16:34 EBYÜ Öğrencileri Almanya'da Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

    Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bengisu Erçetin ve lisansüstü öğrencisi Nazlıcan İnci, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda bronz madalya kazanarak ilgili branşta tarihteki ilk madalyayı elde ettiler. Rektör Levent, öğrencilerin bu büyük başarısını kutlayarak, ülkemiz ve EBYÜ adına gurur verici bir başarı olduğunu belirtti ve başarıların devamını diledi.

  • Mersin'de düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası başlıyor
    16:28 Mersin'de düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası başlıyor

    Mersin'de düzenlenecek olan Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nın ilk yarışları yarın yapılacak. Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle organize edilen bu önemli etkinlikler, kentin renkli bir atmosfer kazanmasını sağlayacak. Organizasyona 29 ülkeden 140'ı yabancı olmak üzere toplam 380 sporcu katılacak.

  • Türkiye Kano Federasyonu'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun'da Başladı
    16:20 Türkiye Kano Federasyonu'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun'da Başladı

    Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 'Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları' Samsun'da başladı. 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kamplarda 70 sporcuya eğitim veriliyor.

  • Trabzonspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
    16:19 Trabzonspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalıştı. Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

  • 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Samsun'dan Start Alacak
    16:15 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Samsun'dan Start Alacak

    Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası için hazırlık toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Şampiyona, 7 yarıştan oluşacak ve ilk ayağı Vezirköprü'de düzenlenecek. Şampiyonaya 38 farklı ilden 2 bin kişilik bir grup katılacak. Şampiyona, 14'üncü kez Vezirköprü'de düzenlenerek binlerce sporseveri bir araya getirecek.

  • Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 5 ülkeden 85 sporcu katılacak
    16:04 Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 5 ülkeden 85 sporcu katılacak

    Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde düzenlenecek yarışta sporcular, 34 kilometrelik parkuru plaja kurulacak rampadan denize atlayışla tamamlayacak. Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan sporcuların mücadele edeceği yarış, Kemer bölgesinin bisiklet turizmi altyapısını ve coğrafyasını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.


16:34 Meteoroloji’den 45 ilimiz için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 45 ilimiz için sarı kodlu uyarı
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
14:40 Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede Tabuta beraber omuz verdiler Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:50 Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
14:42 Metin Akpınar’ın kızı “Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi“ dedi, cevap gecikmedi Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi
14:26 Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
14:24 Niğde’de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu
13:45 İsrail saldırısı sonrası Elon Musk’tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
13:05 CHP’nin belediye binasına astığı borç afişine MHP’den alacak afişli cevap CHP'nin belediye binasına astığı borç afişine MHP'den alacak afişli cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 16:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement