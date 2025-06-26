Süper Lig devi Galatasaray'da Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği merakla beklenirken Sarı Kırmızılı kulüpten çok konuşulacak bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılı kulüp, 5 yıldızlı iç saha ve deplasman formalarını resmen tanıtarak satışa sunarken, ürün yelpazesinde Osimhen isminin yer alması büyük ses getirdi.
Bu hamle, kulübe yakın çevrelerce sadece bir tanıtım detayı olarak değil, aynı zamanda transferin bitme aşamasına geldiğinin işareti olarak yorumlandı.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Osimhen ismini taşıyan formanın satışa sunulması, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanını zirveye taşıdı.
Son Dakika › Spor › Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali - Son Dakika
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