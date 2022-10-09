Son dakika haberi | Formula 1'de Japonya GP'sini kazanan Max Verstappen üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu. - Son Dakika
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Son dakika haberi | Formula 1'de Japonya GP'sini kazanan Max Verstappen üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu.

09.10.2022 12:25
Son dakika haberi | Formula 1'de Japonya GP'sini kazanan Max Verstappen üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu.

Son dakika haberleri... Formula 1'de Japonya GP'sini kazanan Max Verstappen üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu.

Formula 1'de Japonya GP'sini kazanan Max Verstappen üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Max Verstappen, Formula 1, Japonya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Formula 1'de Japonya GP'sini kazanan Max Verstappen üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Formula 1'de Japonya GP'sini kazanan Max Verstappen üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu. - Son Dakika
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