Formula 1'de Hamilton kazandı, şampiyonluk son yarışa kaldı

2021 Formula 1 sezonunun 21'inci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Yarışın startında ilk beş sırada herhangi bir değişiklik olmadı. Hamilton, ilk iki virajı lider dönerken, Bottas ikinci sırada, Verstappen ise üçüncü sırada kaldı.

Yarışın 38'inci turunda Hamilton ile Verstappen arasında kaza yaşanırken Hollandalı pilota ihlalden dolayı beş saniye ceza verildi. 43'üncü turda liderliğine oturan Hamilton, Suudi Arabistan GP'sini kazandı ve şampiyon sezonun son yarışında belli olacak. Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5'er puanla son yarışa eşit girerken, Formula 1'de sezonun finali Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 12 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

- İstanbul