Formula 1'de Heyecan Japonya Grand Prix'siyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Formula 1'de Heyecan Japonya Grand Prix'siyle Devam Ediyor

Formula 1\'de Heyecan Japonya Grand Prix\'siyle Devam Ediyor

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'siyle devam edecek. Japonya Grand Prix'si, Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Max Verstappen, bu yarışta birincilik elde etmişti. Şu anda pilotlar ve takımlar sıralamasında liderlik Max Verstappen ve Red Bull'un elinde bulunuyor.

05.04.2024 12:26  Güncelleme: 12:27
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Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezon Japonya yarışı ile sürecek. Japonya Grand Prix'si, 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 09.00'da, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen aldı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1: 30.983 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton gerçekleştirdi.

Sezonun ilk iki yarışını Max Verstappen kazanırken, üçüncü yarışı ise Ferrari'den Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2 - Charles Leclerc (Monako): 47 puan

3 - Sergio Perez (Meksika): 46 puan

4 - Carlos Sainz (İspanya): 40 puan

5 - Oscar Piastri (Avustralya): 28 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 97 puan

2 - Ferrari: 93 puan

3 - McLaren: 55 puan

4 - Mercedes: 26 puan

5 - Aston Martin: 25 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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