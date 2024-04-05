Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.
Formula 1'de sezon Japonya yarışı ile sürecek. Japonya Grand Prix'si, 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 09.00'da, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.
Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen aldı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1: 30.983 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton gerçekleştirdi.
Sezonun ilk iki yarışını Max Verstappen kazanırken, üçüncü yarışı ise Ferrari'den Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.
Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:
Pilotlar
1 - Max Verstappen (Hollanda): 51 puan
2 - Charles Leclerc (Monako): 47 puan
3 - Sergio Perez (Meksika): 46 puan
4 - Carlos Sainz (İspanya): 40 puan
5 - Oscar Piastri (Avustralya): 28 puan
Takımlar
1 - Red Bull: 97 puan
2 - Ferrari: 93 puan
3 - McLaren: 55 puan
4 - Mercedes: 26 puan
5 - Aston Martin: 25 puan - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Formula 1'de Heyecan Japonya Grand Prix'siyle Devam Ediyor - Son Dakika
Trabzonspor, olaylı Fenerbahçe maçı sonrası aldığı 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı. Bordo mavililer, ceza süresinin düşürülmesi için başvuru yaptı. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci kez takımın başına geldiği dönemde dış sahada 21 puan toplarken, iç sahada ise 19 puan aldı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Trezeguet ise dış sahada attığı 6 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.
Diyarbakır'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Şampiyonasında Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, genç erkekler ve bayanlar kategorisinde şampiyon oldu. Diyarbakır'da 3-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda öğrenciler mükemmel bir performans sergiledi. Bocce İl Temsilcisi Salih Kulaksız, şampiyonlara madalya ve kupalarını takdim etti.
TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanamayan Göztepe, Başantrenör İlker Alkan ve 9 voleybolcuyla yollarını ayırdı. Kulüp, Alkan'a teşekkür ederken, resmi sosyal medya hesaplarından ayrılan oyuncuları duyurdu.
Trabzonspor, İskoçya'nın Glasgow Rangres takımında forma giyen John Lundstram'ı transfer etmek için çaba sarf ediyor. İskoç kulübü, oyuncuyla sözleşme uzatmak için uğraşırken, Trabzonspor'un da transferde istekli olduğu belirtiliyor.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun meclis konuşması sırasında telefonu çaldı. Telefonun zil sesinin Fenerbahçe'nin 100. yıl marşı olduğu anlaşıldı. Bu durum sosyal medyada hızla yayılırken, Fenerbahçe taraftarlarından olumlu yorumlar geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ERVA Spor Okulları, bayramlaşma programında bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrencilere hitap ederek, onların ülkenin en önemli değerleri olduğunu vurguladı. Programda Mehter Marşı eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.
Yunusemre Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Cevriye Gülcan Kinali, Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları'nda birinci oldu. Kinali, Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Manisa'yı temsil edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?