Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si Heyecanı

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek. Macaristan Grand Prix'si, 4 bin 381 metre uzunluğundaki Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise 21 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2020 yılında 1: 16.627 derecesiyle Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton gerçekleştirdi. Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle: Pilotlar: 1 - Max Verstappen (Hollanda): 255 puan, 2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 171 puan, 2 - Charles Leclerc (Monako): 150 puan, 3 - Sergio Perez (Meksika): 107 puan, 4 - Carlos Sainz (İspanya): 146 puan, 5 - Oscar Piastri (Avustralya): 124 puan. Takımlar: 1 - Red Bull: 373 puan, 2 - Ferrari: 302 puan, 3 - McLaren: 295 puan, 4 - Mercedes: 221 puan, 5 - Aston Martin: 68 puan.

19.07.2024 11:27
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Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 13. yarışı Macaristan'da gerçekleştirilecek. Macaristan Grand Prix'si, 4 bin 381 metre uzunluğundaki Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise 21 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2020 yılında 1: 16.627 derecesiyle Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton gerçekleştirdi.

Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 171 puan

2 - Charles Leclerc (Monako): 150 puan

3 - Sergio Perez (Meksika): 107 puan

4 - Carlos Sainz (İspanya): 146 puan

5 - Oscar Piastri (Avustralya): 124 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 373 puan

2 - Ferrari: 302 puan

3 - McLaren: 295 puan

4 - Mercedes: 221 puan

5 - Aston Martin: 68 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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