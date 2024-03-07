Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Suudi Arabistan Grand Prix'si düzenlenecek

Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü kısa süre içinde açıklayacak

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını ve kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını söyledi. Yılmaz, takıma katkı sağlayacak ve hızlı bir şekilde adapte olacak bir hocayı takımın başına getirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Gaziantep FK'nın bu sezon alt sıralardan kurtulup yeni sezonun planlamasını yapmak istediğini ve Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.