Formula 1 Pilotu Pierre Gasly, FC Versailles'a Ortak Oldu - Son Dakika
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Spor

Formula 1 Pilotu Pierre Gasly, FC Versailles'a Ortak Oldu

Formula 1 takımı Alpine'in pilotu Pierre Gasly, Fransa 3. Futbol Ligi ekibi FC Versailles'a ortak oldu. Gasly, kulübün üçüncü ortağı olduğunu açıkladı ve profesyonel futbolun içinde yer almanın mutluluğunu dile getirdi. FC Versailles, 3. Lig'de 10. sırada yer alıyor.

19.03.2024 13:43
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Formula 1 takımı Alpine'in pilotu Pierre Gasly, Fransa 3. Futbol Ligi ekibi FC Versailles'a ortak oldu.

FC Versailles'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fransız sürücünün kulübün üçüncü ortağı olduğu belirtildi.

Kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluluk yaşadığını kaydeden Gasly, "Her zaman profesyonel futbolun içinde yer almak istemiştim. Bu, çok güzel bir hikayenin başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Versay şehrinde 1989 yılında kurulan FC Versailles, 3. Lig'de 32 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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