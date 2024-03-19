Formula 1 Pilotu Pierre Gasly, FC Versailles'a Ortak Oldu

Galatasaray Kıyafet Hırsızlığı Davasında Mütalaa Açıklandı

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetlerin çalınarak internet üzerinden satıldığı iddiasıyla yargılanan 6 sanığın davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, çalınan ürünlerin satışa sunulduğu internet sitesi üzerinden yapılan yazışmalar sonucunda, ürünleri satışa koyan kişilerin Galatasaray Futbol Kulübü'nde çalışan sanıklar olduğu tespit edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda çalıntı ürünler ele geçirildi ve bu ürünlerin büyük bir kısmının orijinal ve piyasada bulunmayan ürünler olduğu belirlendi. Mütalaada, sanıkların zincirleme şekilde hırsızlık suçundan cezalandırılmaları talep edildi.