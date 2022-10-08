Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in - Son Dakika
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Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in

08.10.2022 13:02

Formula 1 de sezonun sonuna doğru yaklaşırken Japonya pistinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu. Pole pozisyonunda Verstappen yer alırken, Ferrari pilotları Leclerc ikinci sırayı, Sainz ise üçüncü sırayı aldı.

Formula 1'de sezonun 18. yarışı Japonya Suzuka Pisti'nde gerçekleşecek. Yarış, 9 Ekim sabah 8'de gerçekleşecekken sıralama turlarının sonuçları da bu sabah belli oldu. Zirvenin ismi şaşırtmadı.

POLE POZİSYONUNU VERSTAPPEN ALDI

Sıralama turlarının çekişmesi Ferrari ve Red Bull arasında gerçekleşti. Şampiyonu lideri Max Verstappen 1'29.304'lük zaman ile Red Bull'a pole pozisyonunu kazandırdı. Ferrari pilotları Leclerc ikinci olurken Sainz ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Red Bull'un diğer pilotları S.Perez ise yarışa yarın dördüncü sıradan başlayacak.

ŞAMPİYONA LİDERİ VERSTAPPEN

Şampiyonada pilotlar sıralamasındaVerstappen 341 ile ilk sırada yer alırken en yakın rakibi Leclerc ise 237 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Takımlar sıralamasında ise Red Bull'un üstünlüğü var. Red Bull 576 puan ile ilk sırada bulunurken Ferrari 439 veMercedes 373 ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.

Formula 1'in sıradaki durağı Japonya pistinde pole pozisyonunu Verstappen aldı

''PAZAR GÜNÜ AVANTAJLI DURUMDAYIZ''

Sainz ise sıralama turlarının ardından açıklama yaparken,"Son viraja kadar oldukça iyi bir turdu, son virajda aracın arka tarafının kontrolünü kaybettim ve bu durum arka lastiklerim için kötü oldu. Muhtemelen bu durum lastiklerin aşırı ısınmasından kaynaklandı. Pole'den sadece 0.06 saniye uzak olmamız üzücü. Max ve Charles'ın bu kadar az farkla arkalarında olup pole pozisyonunu kıl payı kaçırdığım çok fazla sıralama turu geçirdim, Zandvoort'tan beri durum bu şekilde. Umarım sezon sonuna gelmeden bu durum tersine döner ve bir pole alabilirim. Yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Ferrari pilotu, pazar günkü muhtemelen yağışlı geçecek yarış için avantajlı olduklarını düşünüyor.

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Son Dakika Spor Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in - Son Dakika


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SON DAKİKA: Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in - Son Dakika
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