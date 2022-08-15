Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın - Son Dakika
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Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın

15.08.2022 12:52

Trabzonspor, bonservisi Lorient'te olan, geçen sezonun Süper Lig gol kralı Umut Bozok'u transfer etmek için oyuncu ve kulübüyle büyük oranda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerin 2 milyon euroluk bonservis teklifine sıcak bakan Lorient de transfere yeşil ışık yaktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun Twitter hesabı üzerinden aktardığı bilgilere göre, Cornelius'un yanına önemli bir golcü daha ekleme arzusunda olan Bordo-Mavililer, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla gol krallığı yaşayan Umut Bozok'a teklif götürdü.

LORİENT GELEN TEKLİFTEN MEMNUN

Performansıyla ligimizde adından çokça söz ettiren milli golcünün takımı da gelen tekliften oldukça memnun olduğu aktarıldı. Ayrıca golcü futbolcu da bordo-mavililerin yaptığı teklife sıcak bakıyor.

"GOL KRALI" APOLETİYLE GELECEK

25 yaşındaki başarılı santrfor Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile 20 gollük performansa imza atmıştı. Bu performansıyla gol krallığı tacına kavuşan milli futbolcu, yaptığı 7 asist ile de takım arkadaşlarını da katkı sağlamıştı . Bozok, kariyerinde Metz, Athletico ,Nimes, Lorient, Troyes ve son olarak ülkemiz takımlarından Kasımpaşa'da forma giydi.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın - Son Dakika
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