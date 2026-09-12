FourFourTwo Türkiye Marka Müdürü Müjde Elmas, Ballon d'Or Feminin jürisine seçildi

FourFourTwo Türkiye Marka Müdürü Müjde Elmas, kadın futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or Feminin'in jürisine seçildi. Türkiye, bu oylamada ilk kez temsil edilecek.

France Football tarafından düzenlenen ve dünyanın en iyi kadın futbolcusunu belirleyen Ballon d'Or Feminin jürisinde Türkiye adına Müjde Elmas yer alacak.

Türkiye'nin organizasyonda temsil hakkı kazanmasında A Milli Kadın Futbol Takımı'nın gösterdiği performans etkili oldu. Ballon d'Or'un resmi 2026 yönetmeliği uyarınca kadınlar ödülünün uluslararası jürisi, FIFA Kadınlar dünya sıralamasındaki ilk 50 ülkeden birer uzman gazeteciden oluşuyor. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasında ilk 50 ülke arasına girmesiyle birlikte Türkiye, jüriye temsilci gönderme hakkı kazandı.

Müjde Elmas: "Büyük bir gurur"

Ballon d'Or Feminin jürisine seçilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müjde Elmas, "Ballon d'Or Feminin jürisinde Türkiye'yi temsil edecek olmak benim için büyük bir gurur. Türkiye'nin bu oylamada ilk kez temsil edilecek olması, bu görevi benim için daha da özel kılıyor. Kadın futbolunun dünyadaki gelişimini yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin de bu büyük futbol ekosisteminde daha güçlü biçimde yer almasını çok değerli buluyorum" diye konuştu.