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Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'i İstanbul'a getirdi. Heyecanlı!

10.02.2025 21:27
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- Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Galatasaray'ın geçici transferi konusunda görüşmelere başladığını açıkladığı Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Lens'te forma giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski ile anlaştı ve İstanbul'a getirdi. Frankowski, Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Polonyalı futbolcuyu, havalimanında sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Basın mensuplarına duygularını aktaran Przemyslaw Frankowski, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Taraftarlara da mesajını ileten Frankowski, her maçta en iyi oyununu sergileyeceğini söyledi. Frankowski daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Kendisini bekleyen araçla alandan ayrılan Frankowski, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Lechia Gdansk, Jagiellonia Bialystok, Chicago Fire ve Lens'te forma giydi. Lens ile bu sezon 21 resmi müsabakada görev Polonyalı futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA

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