Marsilya, 13. dakikada Wout Faes (kendi kalesine), 45+1. dakikada Nuno Tavares, 75. ve 90+4. dakikalarda Kolombiyalı Luis Suarez 'in ağları sarsmasıyla rakibini 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü, 84. dakikada Folarin Balogun'dan geldi.

Kaynak: AA

Olimpik Marsilya, Marsilya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Olimpik Marsilya sezona galibiyetle başladı - Son Dakika

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