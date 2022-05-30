Fransa Açık'ta dünya 8 numarası Ruud, çeyrek finalde - Son Dakika
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Fransa Açık'ta dünya 8 numarası Ruud, çeyrek finalde

30.05.2022 16:28
Fransa Açık'ta dünya 8 numarası Ruud, çeyrek finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya 8 numarası Norveçli Casper Ruud, çeyrek finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya 8 numarası Norveçli Casper Ruud, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün tek erkekler 4. tur maçında dünya 8 numarası Norveçli tenisçi Ruud, Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 2 saat 31 dakika süren mücadelede 6-2, 6-3, 3-6, 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Tek kadınlarda dünya 20 numarası Daria Kasatkina, Camila Giorgi'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Veronika Kudermetova ise Madison Keys'i 1-6, 6-3, 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

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Kaynak: AA

Roland Garros, Fransa, Casper, Tenis, Spor, Son Dakika

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