Fransa Açık'ta Jasmine Paolini ve Mirra Andreeva yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Fransa Açık'ta Jasmine Paolini ve Mirra Andreeva yarı finale yükseldi

Fransa Açık\'ta Jasmine Paolini ve Mirra Andreeva yarı finale yükseldi

Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve dünya 38 numarası Mirra Andreeva, çeyrek final maçlarını kazanarak yarı finale çıktı. Paolini, Elena Rybakina'yı 2-1 mağlup ederken, Andreeva ise Aryna Sabalenka'yı elemeyi başardı. İki tenisçi, kariyerlerinin ilk grand slam yarı finalinde karşı karşıya gelecek.

05.06.2024 20:37
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve dünya 38 numarası Mirra Andreeva, adlarını yarı finale yazdırdı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvaya, teklerdeki çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Paolini, Elena Rybakina'yı (4 numaralı seribaşı) 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

17 yaşındaki Andreeva ise Aryna Sabalenka'yı (2) turnuvanın dışına itti. Andreeva, ilk seti 7-6 kaybettiği karşılaşmanın sonraki setlerini 6-4'lük skorla kazanarak tur atladı.

Kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan İtalyan tenisçi Paolini ile Rus raket Andreeva, karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa Açık'ta Jasmine Paolini ve Mirra Andreeva yarı finale yükseldi - Son Dakika
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