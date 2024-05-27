Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner ikinci tura yükseldi - Son Dakika
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Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner ikinci tura yükseldi

Fransa Açık\'ta Swiatek ve Sinner ikinci tura yükseldi

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner ikinci tura çıktı. Swiatek, Fransız sporcu Leolia Jeanjean'ı 2-0 yenerek bir üst tura yükselirken, Sinner ise Christopher Eubanks'ı 3-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı. Rafael Nadal ise Alexander Zverev'e 3-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

27.05.2024 20:11
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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci gününde korta çıkan Polonyalı Swiatek, ilk turda elemelerden gelen Fransız sporcu Leolia Jeanjean ile karşılaştı.

Toplam 61 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Swiatek, ikinci tura çıktı.

ABD'li Coco Gauff (3), Çek Marketa Vondrousova (5), Tunuslu Ons Jabeur (8) ilk turda rakiplerini iki sette turnuva dışında bıraktı.

Nadal, ilk kez ilk turda elendi

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Christopher Eubanks'ı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ilk turda turnuvayı 14 kez kazanan 38 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal ile karşı karşıya geldi.

Toplam 3 saat 5 dakika süren mücadelede Nadal'ı 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) yenen Zverev, ikinci tura çıktı.

İspanyol raket, Fransa Açık'a ilk kez ilk turda veda ederken, Zverev ise Nadal'ı bu turnuvada Robin Söderling ve Novak Djokovic'in ardından yenmeyi başaran üçüncü isim oldu.

9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da ilk turda Macar Marton Fucsovics, 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle geçti.

Kaynak: AA

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